Магистранты томского вуза получили Потанинскую стипендию
В число победителей стипендиального конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина вошли двое магистрантов ТУСУРа: Георгий Кашин (факультет систем управления) и Данияр Нугманов (факультет вычислительных систем), сообщает пресс-служба вуза.
Они прошли заочный и очный этапы отбора стипендиального конкурса, будут получать ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей с февраля 2020 года до окончания их обучения в магистратуре.
В стипендиальном конкурсе текущего года приняли участие студенты из 75 российских университетов, подавшие 4 158 заявок. Во второй тур по результатам заочной экспертизы прошли 2 000 человек, пять из них – магистранты ТУСУРа. В формате деловых игр и решения кейсов участники боролись за победу.
ИСТОЧНИК KP.RU