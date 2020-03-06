Магистранты томского вуза получили Потанинскую стипендию

6 Март 2020 2020-03-06T11:51:37+03:00

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В число победителей стипендиального конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина вошли двое магистрантов ТУСУРа: Георгий Кашин (факультет систем управления) и Данияр Нугманов (факультет вычислительных систем), сообщает пресс-служба вуза.

Они прошли заочный и очный этапы отбора стипендиального конкурса, будут получать ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей с февраля 2020 года до окончания их обучения в магистратуре.

В стипендиальном конкурсе текущего года приняли участие студенты из 75 российских университетов, подавшие 4 158 заявок. Во второй тур по результатам заочной экспертизы прошли 2 000 человек, пять из них – магистранты ТУСУРа. В формате деловых игр и решения кейсов участники боролись за победу.

ИСТОЧНИК KP.RU