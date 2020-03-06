«Викинг» из Томской области победил в турнире среди хоккейных команд

6 Март 2020 2020-03-06T11:17:32+03:00

"Викинги" из "закрытого" города Фото: из открытых источников

В регионе завершились областные соревнования среди любительских команд по хоккею с шайбой

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В завершившемся областном турнире среди любительских команд по хоккею с шайбой «Зимняя классика – 2019-2020» в третий раз принимала участие и во второй раз победила северская команда «Викинг» (тренер-инструктор по спорту ДЮСШ «Смена» В.И. Просвирин).

Лучшим бомбардиром турнира стал Виталий Просвирин (забил 17 шайб и сделал 10 голевых передач), а лучшим вратарем турнира признан Игорь Цветков.

В турнире приняли участие 11 команд из районов Томской области, Томска и Северска.

ИСТОЧНИК KP.RU