Участники «Снежной вахты» очистили 200 дворов томских пенсионеров

6 Март 2020 2020-03-06T10:45:15+03:00

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В этом году в проекте участвует 1506 добровольцев из числа студентов, старшеклассников, общественников и рабочей молодежи. Ребята-волонтеры с 21 января помогают убрать снег во дворах, где живут ветераны, одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также приводят в порядок общественные пространства. С момента старта проекта в этом году выполнено 205 заявок.

Проект «Снежная вахта» реализуется уже 15 лет. По условиям конкурса задания на уборку снега участникам предоставляют организаторы. Однако и сами команды могут предложить свою площадку. Желающие еще могут присоединиться к проекту, подав заявку на электронную почту snegvahta@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU