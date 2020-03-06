2020-03-06T10:45:15+03:00
Общество

Участники «Снежной вахты» очистили 200 дворов томских пенсионеров

Желающие еще могут присоединиться к акции
Елена Реутова
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Ребята из Студенческого педагогического отряда "Факел" не остались в сторонеРебята из Студенческого педагогического отряда "Факел" не остались в сторонеФото: Страница группы ВКонтакте
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В этом году в проекте участвует 1506 добровольцев из числа студентов, старшеклассников, общественников и рабочей молодежи. Ребята-волонтеры с 21 января помогают убрать снег во дворах, где живут ветераны, одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также приводят в порядок общественные пространства. С момента старта проекта в этом году выполнено 205 заявок.

Проект «Снежная вахта» реализуется уже 15 лет. По условиям конкурса задания на уборку снега участникам предоставляют организаторы. Однако и сами команды могут предложить свою площадку. Желающие еще могут присоединиться к проекту, подав заявку на электронную почту snegvahta@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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