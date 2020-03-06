Весна заблудилась: праздничные выходные в Томске будут снежными

6 Март 2020 2020-03-06T10:24:02+03:00

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В международный женский день погода не порадует. По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день в регионе ожидаются снег, в отдельных районах сильный снег, местами порывы ветра 17-22 м/с, гололед, мокрый снег, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. Сильных морозов 8 марта не обещают – дневная температура ожидается около -2...-4°С, однако на протяжении праздничного дня прогнозируется усиление ветра, а также снегопад.

Томичей просят соблюдать меры личной безопасности и правила дорожного движения при переходе проезжей части и на тротуарах, возле слабо закрепленных конструкций, наружной щитовой рекламы, наклоненных деревьев. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU