2020-03-06T09:54:42+03:00
Здоровье

Маленькой томичке требуется срочная помощь

Жизнь Леры Ардышевой зависит от обследования у детского трансплантолога в Индии
Елена Реутова
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Лерочке срочно требуется помощь.Лерочке срочно требуется помощь.Фото: из открытых источников
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Лера родилась 1 мая 2019 года. Она долгожданный ребенок. Врачей немного настораживали шумы в сердце девочки, но первое обследование показало, что все в норме - порок исключен.

- На повторном обследовании, как гром среди ясного неба - 3 порока сердца! – вспоминает мама Леры Елена. – «Вы не операбельны! Возможна внезапная смерть вашего ребенка!» - это самое ужасное, что мне довелось услышать за всю мою жизнь. Сердце нашей девочки очень маленькое и оно не растет. Мою дочку может спасти только трансплантация.

Проблема в том, что в России детская трансплантация запрещена законом. Еще недавно эту проблему решали поездки в Европу, но сейчас там столкнулись с дефицитом донорских органов и помогают только своим гражданам.

- Теперь наша надежда - это трансплантация в Индии, - рассказывает Елена. - Нам необходимо съездить на консультацию к детскому трансплантологу. Мы надеемся с помощью неравнодушных людей победить нашу болезнь. Мы должны использовать этот шанс на жизнь для нашей малышки.

На обследование у детского трансплантолога в индийской клинике и оплату перелета требуется 800 000,00 рублей

Узнать о том, как можно помочь Лере можно по телефону: +7(3822) 211-311 и по эл.почте: chudo-tomsk@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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