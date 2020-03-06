Дома на ул.Гоголя в Томске восстановят по программе «Аренда за рубль»

6 Март 2020 2020-03-06T09:08:33+03:00

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Дом на ул. Гоголя, 16 был взят в аренду в декабре 2018 года, сейчас на него завершена подготовка проекта и получено разрешение на работы по капитальному ремонту. С внешней стороны будущий сруб здания планируется восстановить в прежнем виде. Здание планируется окрасить в песочно-бежевый цвет. Цоколь здания планируется выполнить из неоштукатуренного кирпича, а выступающие элементы фасада (пилястры, карнизы, обрамления окон, ставни и др.) окрасить в молочный цвет.

Это здание находится на смежном участке с пятью другими деревянными домами по адресам: ул. Гоголя, 14; 14/3, 14/6, 14а и 14/4. Все они были построены в конце 19 - начале 20 века и являются объектами фоновой застройки. В течение 2019 года дома были взяты в аренду, сейчас на них пока продолжается разработка проектов. Важно максимально воспроизвести их исторический облик: два из шести домов будет восстановлены в виде сруба, остальные – обшиты деревянными материалами.

Дома планируется приспособить под офисные помещения, здание на Гоголя, 16 – под небольшое кафе. Окружающую территорию планируется сделать открытой для пешеходного доступа.

Четыре из шести домов на углу улиц Гоголя и Никитина входят в комплекс самой большой в Томске исторической усадьбы купца Акулова - одного из самых богатых домовладельцев дореволюционного Томска.

Фасад будет восстановлен в историческом видеФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU