От пожара в Томске серьезно пострадал бревенчатый дом
Сообщение о возгорании жилого дома в Кировском районе поступило в 20:13 в четверг.
К моменту прибытия первого подразделения пожарных крыша и часть двухквартирного бревенчатого дома по ул. Волгоградской, 12 были охвачены огнем, существовала угроза распространения огня на соседние строения.
В ликвидации пожара были задействованы 22 человека и 6 единиц техники. Пожар локализован в 21:15, ликвидирован в 21:45.
В результате сгорела обрешетка крыши дома, в одной из квартир обгорели стены. Сгорел навес, обгорели стены бани и веранды. Площадь пожара составила 164 кв.м.
Причина пожара устанавливается.
Пожар в Томске.Елена Реутова
ИСТОЧНИК KP.RU