От пожара в Томске серьезно пострадал бревенчатый дом

6 Март 2020 2020-03-06T08:18:18+03:00

В результате пожара обгорела обрешетка крыши Фото: из открытых источников

Никто из людей не пострадал

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Сообщение о возгорании жилого дома в Кировском районе поступило в 20:13 в четверг.

К моменту прибытия первого подразделения пожарных крыша и часть двухквартирного бревенчатого дома по ул. Волгоградской, 12 были охвачены огнем, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

В ликвидации пожара были задействованы 22 человека и 6 единиц техники. Пожар локализован в 21:15, ликвидирован в 21:45.

В результате сгорела обрешетка крыши дома, в одной из квартир обгорели стены. Сгорел навес, обгорели стены бани и веранды. Площадь пожара составила 164 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="240" height="136" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/764911" frameborder="0"></iframe> Пожар в Томске.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU