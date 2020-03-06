В праздничные дни томские медики будут работать по специальному графику

6 Март 2020 2020-03-06T07:55:48+03:00

Праздничные дни- для медиков напряженное время. Фото: из открытых источников

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Экстренную медицинскую помощь жители региона смогут получить круглосуточно независимо от места проживания.

График работы «скорой помощи» во всех муниципалитетах останется неизменным — ежедневно, круглосуточно. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этому же номеру можно узнать, какой из стационаров Томска в тот или иной день дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой.

В праздничные дни в Томске круглосуточно будут работать травматологические пункты. Медицинскую помощь детям окажут в Больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 451-904). Взрослые смогут обратиться в горбольницу № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 419-849), медико-санитарную часть № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 647-862), поликлинику № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 460-158) и клинику «Больничная» (ул. Больничная, 11-г, тел. 309-411).

При острой зубной боли детям и взрослым помощь окажут врачи стоматологической поликлиники (ул. Набережная реки Ушайки, 6).

За неотложной офтальмологической помощью следует обращаться в Томскую областную клиническую больницу (ул. И. Черных, 96) и в клиники СибГМУ (пр. Ленина, 4).

Дежурные хирургические кабинеты в поликлиниках будут работать с 10 до 15 часов 7 марта в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3) и в поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16), 8 марта — в медсанчасти № 2 (ул. Бела Куна, 3) и в поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62), 9 марта — в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и в поликлинике № 1 (пр. Ленина, 51)

Уточнить режим работы медучреждений в дни праздников можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации, тел. (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 (бесплатная услуга для населения).

ИСТОЧНИК KP.RU