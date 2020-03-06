2020-03-06T07:25:34+03:00
Недвижимость

Томичи смогут уменьшить затраты на благоустройство дворов

Доля финансового участия жильцов снижена в 20 раз
Алиса Селезнева
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Уютных двориков в Томске станет больше.Уютных двориков в Томске станет больше.Фото: из открытых источников
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В районных администрациях Томска завершается рейтинговый отбор придомовых территорий многоквартирных домов, которые планируется капитально отремонтировать в течение 2020 года по программе «Формирование современной городской среды».

Адреса домов, территория которых будет благоустроена, определяются, исходя из показателей специального рейтинга по ряду критериев. Во-первых, на ремонт двора должна быть подготовлена проектно-сметная документация с положительным заключением оценки сметной стоимости, которую должны утвердить жильцы дома в протоколе общего собрания. Двор должен быть или уже оформлен под многоквартирный дом или в протоколе общего собрания необходимо согласие собственников принять его после благоустройства для последующего содержания.

По предложению томичей, один из критериев отбора накануне был изменен – финансовое участие жителей было снижено с 20 до 1% от сметной стоимости ремонта.

В процессе отбора приоритет будет отдан тем дворам, где проживает наибольшее количество граждан, «возрастным» домам и объектам культурного наследия. Дополнительные баллы дает наличие на территории ТОСа.

«Если поблизости будет выполнен ремонт внутриквартального проезда или благоустраивается общественное пространство, это также станет дополнительным плюсом для выбора территории, так как мы стараемся в благоустройстве применять комплексный подход. В ближайшее время с учетом всех критериев рейтингового отбора общественная муниципальная комиссия утвердит адреса дворов, которые будут отремонтированы в этом году», - пояснил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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