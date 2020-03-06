2020-03-06T06:56:14+03:00
Общество

В селах Томской области установят 20 новых "электронных колодцев"

Больше одиннадцати тысяч жителей глубинки будут обеспечены чистой водой
Алиса Селезнева
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Тысячи селян будут обеспечены чистой питьевой водой.Тысячи селян будут обеспечены чистой питьевой водой.Фото: из открытых источников
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В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в текущем году в 19 населенных пунктах Томской области появятся 20 станций очистки воды. Бюджет программы составит 80 миллионов рублей – полтора раза больше, чем в 2019 году.

Станции появятся в Асиновском (Причулымский, Феоктистовка), Бакчарском (Бакчар, Чернышёвка, Богатырёвка), Зырянском (Иловка), Колпашевском (Копыловка, Белояровка, Старокороткино), Кривошеинском (Красный Яр, Новокривошеино, Новоисламбуль), Молчановском (Молчаново), Первомайском (Ежи) и Томском районах (Калтай, Кандинка, Курлек, Лязгино, Кафтанчиково).

« В этом году чистая питьевая вода появится еще у 11 тысяч сельских жителей. Причем, 10 из 20 новых «электронных колодцев», которые разработали специалисты нашего политехнического университета, будут подавать очищенную воду сразу в централизованную водопроводную сеть: в Томском районе, в Бакчаре, Молчанове и двух населенных пунктах Кривошеинского района». – говорит губернатор Сергей Жвачкин

11,5 миллиона рублей будут направлены в этом году на обслуживание 139 ранее установленных станций очистки.

За три года действия программы, обеспеченность жителей томских сел чистой питьевой водой выросла на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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