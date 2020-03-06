20-летняя автоледи врезалась в патруль ДПС возле мэрии Томска

6 Март 2020 2020-03-06T05:59:51+03:00

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

За минувшие сутки это второй подобный случай

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Авария произошла в четверг, 5 марта, около 16 часов 40 минут, на проспекте Ленина,44, возле здания городской администрации.

- Автомобиль Mazda 3, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Алексея Беленца в сторону проспекта Фрунзе, совершил столкновение с движущимся впереди патрульным автомобилем ВАЗ-2114. По предварительной информации, 20-летняя женщина-водитель иномарки не выдержала безопасную дистанцию. В результате происшествия транспортным средствам причинен материальный ущерб, люди не пострадали. –информирует пресс-служба УМВД по Томской области.

Напомним, также 5 марта, около часу ночи, 23-летний томич, проехав на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилями ДПС и службы такси .

ИСТОЧНИК KP.RU