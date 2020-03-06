20-летняя автоледи врезалась в патруль ДПС возле мэрии Томска
Авария произошла в четверг, 5 марта, около 16 часов 40 минут, на проспекте Ленина,44, возле здания городской администрации.
- Автомобиль Mazda 3, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Алексея Беленца в сторону проспекта Фрунзе, совершил столкновение с движущимся впереди патрульным автомобилем ВАЗ-2114. По предварительной информации, 20-летняя женщина-водитель иномарки не выдержала безопасную дистанцию. В результате происшествия транспортным средствам причинен материальный ущерб, люди не пострадали. –информирует пресс-служба УМВД по Томской области.
Напомним, также 5 марта, около часу ночи, 23-летний томич, проехав на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилями ДПС и службы такси .
ИСТОЧНИК KP.RU