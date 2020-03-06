2020-03-06T05:31:04+03:00
Экономика

73 млрд рублей заработали томские компании за пару месяцев

Лидируют по доходам нефтяники и газовики
Алиса Селезнева
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Нефтяники традиционно лидируют по сумме прибыли.Нефтяники традиционно лидируют по сумме прибыли.Фото: из открытых источников
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273 организации (66.9% от общего числа организаций) области за январь-декабрь 2019 г. получили прибыль в размере 73.6 млрд. рублей - сообщает Томсктат.

- Наибольшая доля полученной прибыли приходилась на организации с основным видом деятельности добыча сырой нефти и природного газа (38.9%);деятельность по операциям с недвижимым имуществом (17.2%);сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (7.4%); торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (4.0%);деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (3.1%). В сравнении с январем-декабрем 2018 г. сумма полученной прибыли уменьшилась на 24.0% - говорится в сообщении ведомства.

Убыток получили 135 организаций в размере 12.7 млрд. рублей, что на 26.7% меньше по сравнению с январем-декабрем 2018 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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