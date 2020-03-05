Томские полицейские задержали группу, которую подозревают в краже у ветерана

5 Март 2020 2020-03-05T12:57:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию города Томска поступило сообщение от ветерана Великой Отечественной войны о квартирной краже. Он рассказал о визите двух незнакомцев. Один из них представился участковым уполномоченным полиции. Пока пенсионер с ним разговаривал, второй гость осматривал квартиру. После их ухода ветеран обнаружил пропажу 160 тысяч рублей. Вскоре сотрудники полиции установили личности подозреваемых и при силовой поддержке Росгвардии задержали их в Новосибирске. Выяснилось, что к органам внутренних дел они не имеют никакого отношения.

Следователями ОМВД России по Ленинскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU