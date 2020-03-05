2020-03-05T11:07:33+03:00
Здоровье

Почти 900 тысяч томичей проверились на туберкулез в прошлом году

Уровень заболеваемости продолжает снижаться
Алиса Селезнева
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Флюорографию надо делать регулярно.Флюорографию надо делать регулярно.Фото: из открытых источников
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По данным облздрава, уровень заболеваемости туберкулезом в регионе снизился с 66,1 случаев на 100 тысяч населения в 2014 году до 56,2 в 2019 году.

Как сообщил главный врач Томского фтизиопульмонологического медицинского центра Евгений Крук, эта динамика объясняется своевременным выявлением заболеваний, контролем лечения и высокой обеспеченностью региона противотуберкулезными препаратами.

«В 2019 году обследования на туберкулез в медучреждениях прошли 893 тысячи жителей Томской области. Более 30 тысяч человек обследовались через мобильные комплексы — передвижные флюорографические кабинеты и переносные рентгенодиагностические аппараты», — уточнил Евгений Крук.

Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез увеличился с 70,9% в 2014 году до 82,9% в 2019 году. Несмотря на удовлетворительную эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом в Томской области, медики призывают земляков ежегодно проходить профилактические обследования на туберкулез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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