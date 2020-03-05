2020-03-05T10:36:42+03:00
Происшествия

23- летний водитель в Томске протаранил машину ДПС и такси

По предварительным данным, он проехал на красный сигнал светофора
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла 5 марта , около 01 часов 05 минут, на пересечении ул. Герцена Красноармейской, на регулируемом перекрестке

-По предварительной информации, автомобиль Toyota RAV4, под управлением 23-летнего мужчины-водителя, двигаясь по ул. Красноармейской со стороны ул. Карташова в сторону проспекта Фрунзе, на пересечении с ул. Герцена выехал на регулируемый перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Lada (служебный автомобиль ДПС). Затем иномарка продолжила движение и совершила наезд на стоящий во встречном направлении перед светофором автомобиль Volkswagen Polo – сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

В результате происшествия транспортным средствам причинен материальный ущерб, люди не пострадали. Степень виновности участников ДТП устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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