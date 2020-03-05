2020-03-05T10:05:16+03:00
Звезды

Новый дом культуры откроют в отдаленном поселке Томской области

Местные жители ждали этого много лет
Алиса Селезнева
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фото:администрация Томской областифото:администрация Томской областиФото: из открытых источников
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В пятницу, 6 марта, в поселке Клюквинка Верхнекетского района (ул. Центральная, 4) состоится торжественное открытие нового дома культуры.

На его строительство в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» выделено 45 млн рублей из областного бюджета, более 10 миллионов направила администрация Верхнекетского района. Прежний клуб в поселке был построен еще в 1950-х годах, пришел в аварийное состояние, и клюквинским творческим коллективам тринадцать лет пришлось ютиться в одном из кабинетов сельской школы. Теперь у них есть все возможности для репетиций, проведения культурно-массовых мероприятий для тысячи с лишним односельчан.

В новом ДК разместились зал на 100 мест с большой сценой, гардеробная, костюмерная, репетиционные комнаты. Здание оснащено пандусом, санузлом и специальными местами в зрительном зале для маломобильных граждан.

Работа по строительству и преображению сельских домов культуры продолжится и в 2020 году.

В рамках госпрограммы по развитию культуры и туризма за счет областного бюджета запланировано строительство ДК в Березовке Первомайского района (50 млн рублей) и капремонт ДК «Восток» Асиновского района (40 млн рублей).

Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» планируется провести капитальный ремонт районного дома культуры в Парабели общей стоимостью свыше 15 млн рублей (12,1 млн рублей из федерального бюджета, 2,5 — из областного и 0,6 млн рублей — из местного бюджета).

ИСТОЧНИК KP.RU

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