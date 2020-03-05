43 квартиры получат «бюджетники» томских сел в 2020 году

5 Март 2020 2020-03-05T09:37:35+03:00

Первые "Бюджетные дома" появились в томских селах в 2017 году Фото: из открытых источников

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В 2020 году в рамках губернаторской программы «Бюджетный дом» в районах Томской области будут построены 43 квартиры для работников социальной сферы.

Строительство жилья по типовым проектам на две и четыре семьи запланировано в административных центрах Зырянского, Первомайского, Чаинского, Асиновского, Бакчарского и Кожевниковского районов. По одному 2-квартирному дому для специалистов-бюджетников также построят в с. Высокое (Зырянский район) и п. Орехово (Первомайский район).

«В городском округе Стрежевой из-за профицита предложений на рынке недвижимости приобретут уже готовые квартиры для пяти семей. Всего за год мы передадим в распоряжение работникам соцсферы 43 квартиры», — сообщил заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.

Главы муниципалитетов уже подготовили необходимые для строительства участки с коммуникациями. В бюджетных домах в текущем году отметят новоселье 32 сельских специалиста из сферы здравоохранения, 9 учителей и 2 работника культуры.

Программа «Бюджетный дом» реализуется в регионе с 2017 года. За предыдущие три года реализации проекта в «пилотном» формате бюджетные дома были построены в Молчанове, Тунгусове, Тегульдете, Берегаеве, Куянове, Сергееве, Бакчаре, Парбиге и Асине. На эти целис областной бюджет ежегодно направлял порядка 10 млн рублей. На 2020 год по решению губернатора Сергея Жвачкина, финансирование было увеличено в 10 раз — с 10 до 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU