2020-03-05T08:41:43+03:00
Общество

Молодые томичи могут принять участие в конкурсе законотворческих инициатив

На этот раз он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Антонина Ленская
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Фото: nasha-molodezh.ruФото: nasha-molodezh.ruФото: из открытых источников
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Начался прием заявок для участия в XV Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». В 2020 году он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Томской области конкурс проходит при поддержке регионального Молодежного парламента.

Конкурс «Моя законотворческая инициатива» проводится для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет и состоит из двух туров - заочный этап и всероссийский очный конкурс. Для участия необходимо в срок до 27 апреля и 30 сентября 2020 года направить в оргкомитет пакет конкурсной документации.

Работа соискателя должна представлять собой законченное исследование по одному из направлений: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая или социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; региональное законодательство.

Узнать подробности можно на сайтах: www.integraciya.org и www.nauka21.com

Итоговое очное соревнование победителей заочного тура - XV Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая инициатива» - будет проходить с 19 по 21 мая (весенняя сессия) и с 14 по 16 октября (осенняя сессия) в детском доме отдыха «Непецино» Управления делами Президента РФ. Победители и их научные руководители награждаются золотыми знаками отличия «Депутатский резерв». В 2019 году в конкурсе приняли участие около 1250 соискателей из 69 субъектов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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