В Томске утвержден проект нового аэропортового комплекса «Богашёво»

5 Март 2020 2020-03-05T07:49:39+03:00

В ближайшие два года томский аэропорт ждут значительные преобразования Фото: из открытых источников

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Глава региона утвердил проект нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Богашево» и планы его строительства на встрече с руководителем сибирского кластера компании «Новапорт» Евгением Янкилевичем.

- К проектированию нового томского аэровокзала подключилось архитектурное бюро с мировым именем (ASADOV), которое учло и темпы развития воздушной гавани, и самые высокие требования к комфорту пассажиров, и результаты народного голосования, по итогам которого аэропорту присвоено имя нашего легендарного земляка, выдающегося авиаконструктора Николая Камова, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Инвестору предстоит построить новый терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам. Срок проектирования — 2020 год, сроки строительства — 2020 2021 годы. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Ассаманн Бератен + Планен» совместно с АО «ПИиНИИ Ленаэропроект».

Также глава региона поставил задачу продолжить развитие маршрутной сети аэропорта, учитывая потребности региона во внутренних и международных направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU