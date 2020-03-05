Танцевальный чирлидинг принес томичкам несколько медалей

5 Март 2020 2020-03-05T06:46:41+03:00

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В городе Юрга Кемеровской области состоялся предварительный этап чемпионата Сибирского федерального округа по спортивной хореографии и чир спорту. Томск представляли спортсменки объединения «Томичка» детско-юношеского центра «Звёздочка».

Соперницами юных томичек стали спортсменки из разных городов Кузбасса. Наши воспитанницы составили достойную конкуренцию хозяйкам паркета. Они поднялись на пьедестал в дисциплинах танцевального чирлидинга: «чир фристайл группы», «чир джаз группы», «чир фристайл двойки», «чир джаз двойки». В сумме томички завоевали шесть первых, пять вторых и одно третье место.

- Выступлением девочек я осталась довольна, - рассказывает тренер Анастасия Виноградова. - Они представили новые программы. К тому же в командах обновились составы. Финал чемпионата СФО по спортивной хореографии и чир спорту пройдет 16-17 мая. Будем усиленно готовиться к этому событию.

ИСТОЧНИК KP.RU