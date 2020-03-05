2020-03-05T06:10:04+03:00
Общество

Томич оплатил наличными 300 тыс. рублей задолженности после ареста авто

Найди машину должника удалось благодаря «Дорожному приставу»
Елена Реутова
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Авто должника нашел "Дорожный пристав"Авто должника нашел "Дорожный пристав"Фото: из открытых источников
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Индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей овощами и фруктами, задолжал почти 240 тыс. рублей налоговых платежей. Еще 30 тысяч составили штрафы ГИБДД и исполнительский сбор за неоплату долга в добровольный срок.

Судебными приставами было принято решение наложить арест на машину гражданина Chevrolet Cobalt, перерегистрация которой уже была запрещена в ГИБДД, но застать транспорт по месту жительства владельца транспорта не удавалось.

Долг был оплачен, когда иномарка попала в зону видимости программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав», способного распознавать номера автомобилей должников. Приставы провели предварительную оценку имущества, после чего поместили его на стоянку для арестованных автомобилей. Реакция должника, вынужденного разгружать в экстренном порядке на трассе товар, не заставила себя долго ждать: через два дня он вновь приехал на пункт дежурства приставов и погасил долг. Поскольку он привез нужную сумму наличными номиналом в 1 000 рублей, расчет посредством купюроприемника (по одной банкноте) производился в течение 15 минут.

По результатам 4 месяцев работы «Дорожного пристава» (с октября 2019 по январь 2020) с должников взыскано почти 15 млн рублей. Из них в мобильном офисе сразу после арестов – около 1,5 млн рублей. Также произведено 370 арестов имущества, полностью погашены долги по 680 исполнительным производствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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