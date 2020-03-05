Ко Дню Победы на улицах Томска появится новая иллюминация

5 Март 2020 2020-03-05T05:44:18+03:00

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Яркие световые элементы в виде пламени и Вечного огня будут установлена на шести городских магистралях – Елизаровых, Балтийской, Осенней, Энтузиастов, Клюева и Ленина. Всего на световых опорах будет смонтировано 150 консолей, еще 118 опор будут оформлены неоновыми лентами. В настоящее время департамент дорожной деятельности и благоустройства объявил аукцион на поиск подрядчика, который выполнит указанные работы к середине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU