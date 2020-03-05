Признаки профессионального выгорания замечает у себя половина томичей

5 Март 2020 2020-03-05T05:49:42+03:00

В первую очередь это стресс, который возникает от физической перегрузки и распространяется на психику. Фото: из открытых источников

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Почти половина опрошенных – 48% – утверждают, что в данный момент чувствуют профессиональное выгорание. 38% рассказали, что находились в этом состоянии когда-то, но смогли с ним справиться. А вот с 14% респондентов выгорания на работе не случалось никогда.

Интересно, что большая часть тех, кто находился в состоянии выгорания или находятся сейчас – это томичи в возрасте от 18 до 35 лет (51%). А вот большинство из тех горожан, кто никогда не испытывал этого состояния, – люди от 36 до 55 лет (52%).

Самая популярная причина выгорания, которую отмечает 51% опрошенных - низкая заработная плата. Далее идут отсутствие мотивации (37%), негативная атмосфера в коллективе (35%) и перегруженность рабочими задачами (34%). 33% во всем винят монотонность и рутинность работы, 31% – отсутствие карьерного роста, 18% – отсутствие похвалы от начальства, а 8% – личные проблемы, которые отражаются на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU