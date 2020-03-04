На томичку упал снег с козырька балкона пятиэтажки

4 Март 2020 2020-03-04T13:57:41+03:00

В снежный сезон под балконами ходить небезопасно. Фото: из открытых источников

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Прокуратура Советского района г. Томска приступила к проведению проверки по факту падения на женщину снега с козырька балкона многоквартирного дома №222 на проспекте Фрунзе.

По предварительной информации опасный для жизни вред здоровью пострадавшей не причинен.

-Прокуратура проверит исполнение управляющей организацией обязанностей по содержанию общедомового имущества, а также даст оценку полноте и своевременности осуществления проверочных мероприятий органом местного самоуправления в рамках муниципального жилищного контроля.- говорится в сообщении ведомства. Дата и время инцидента не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU