На томичку упал снег с козырька балкона пятиэтажки
Прокуратура Советского района г. Томска приступила к проведению проверки по факту падения на женщину снега с козырька балкона многоквартирного дома №222 на проспекте Фрунзе.
По предварительной информации опасный для жизни вред здоровью пострадавшей не причинен.
-Прокуратура проверит исполнение управляющей организацией обязанностей по содержанию общедомового имущества, а также даст оценку полноте и своевременности осуществления проверочных мероприятий органом местного самоуправления в рамках муниципального жилищного контроля.- говорится в сообщении ведомства. Дата и время инцидента не уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU