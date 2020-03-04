2020-03-04T13:17:48+03:00
Спорт

Томичи стали сильнейшими на первенстве России по альпинизму

В их копилке- два «золота» и «серебро»
Алиса Селезнева
Поделиться:
Альпинизм - спорт для сильных и выносливых.Альпинизм - спорт для сильных и выносливых.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине «ледолазание» проходили 28 февраля -1 марта в Кирове. В соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, республик Татарстан и Карелия, Красноярского и Хабаровского краев, Томской, Тюменской, Свердловской, Кировской и Кемеровской областей.

«Владислав Темерев победил в дисциплине «трудность» в группе юношей 16-18 лет. Юлия Филатьева среди девушек 19-21 года победила в этой же дисциплине, а в «скорости» заняла второе место. — рассказала старший тренер сборной Томской области по ледолазанию Елена Темерева.

В предстоящие выходные также в Кирове состоится первенство мира по альпинизму. Томскую область представят воспитанники Дома детства и юношества «Кедр» Юлия Филатьева, Анна Павлюк, Тимофей Куцый, Владислав Копылов, Артем Чарыков, Олег Галушкин и Глеб Канаев. У них есть все шансы занять места на пьедестале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заключено соглашение о сотрудничестве между Томской областью и компанией Ростсельмаш
«Викинг» из Томской области победил в турнире среди хоккейных команд
Участники «Снежной вахты» очистили 200 дворов томских пенсионеров
Весна заблудилась: праздничные выходные в Томске будут снежными
Маленькой томичке требуется срочная помощь
Дома на ул.Гоголя в Томске восстановят по программе «Аренда за рубль»
Накануне 8 марта томичкам дарят тюльпаны на улице
От пожара в Томске серьезно пострадал бревенчатый дом
В праздничные дни томские медики будут работать по специальному графику
Томичи смогут уменьшить затраты на благоустройство дворов
В селах Томской области установят 20 новых "электронных колодцев"
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
20-летняя автоледи врезалась в патруль ДПС возле мэрии Томска
73 млрд рублей заработали томские компании за пару месяцев
В Томске продолжается ремонт и замена трамвайных путей
В Томске эпидпорог по ОРВИ и гриппу остается превышенным
Томские полицейские задержали группу, которую подозревают в краже у ветерана
Ученая из томского вуза стала соавтором крупнейшего исследования ДНК человека
Школьница с севера Томской области сделала ставку на ряску
13 загородных лагерей для юных томичей будут работать этим летом
Почти 900 тысяч томичей проверились на туберкулез в прошлом году
23- летний водитель в Томске протаранил машину ДПС и такси
Новый дом культуры откроют в отдаленном поселке Томской области
43 квартиры получат «бюджетники» томских сел в 2020 году
На 11 томских «девчонок» по статистике 10 «ребят»
Молодые томичи могут принять участие в конкурсе законотворческих инициатив
В Томске утвержден проект нового аэропортового комплекса «Богашёво»
Танцевальный чирлидинг принес томичкам несколько медалей
Томич оплатил наличными 300 тыс. рублей задолженности после ареста авто