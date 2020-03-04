Томичи стали сильнейшими на первенстве России по альпинизму
Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине «ледолазание» проходили 28 февраля -1 марта в Кирове. В соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, республик Татарстан и Карелия, Красноярского и Хабаровского краев, Томской, Тюменской, Свердловской, Кировской и Кемеровской областей.
«Владислав Темерев победил в дисциплине «трудность» в группе юношей 16-18 лет. Юлия Филатьева среди девушек 19-21 года победила в этой же дисциплине, а в «скорости» заняла второе место. — рассказала старший тренер сборной Томской области по ледолазанию Елена Темерева.
В предстоящие выходные также в Кирове состоится первенство мира по альпинизму. Томскую область представят воспитанники Дома детства и юношества «Кедр» Юлия Филатьева, Анна Павлюк, Тимофей Куцый, Владислав Копылов, Артем Чарыков, Олег Галушкин и Глеб Канаев. У них есть все шансы занять места на пьедестале.
ИСТОЧНИК KP.RU