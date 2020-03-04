Томский «Открытый прием» вошел в ТОП- 5 лучших управленческих практик страны
«Открытый прием» главных врачей Томской области занял первую строчку мониторинга наиболее эффективных мер и проектов, инициируемых главами российских регионов.
Мониторинг проводится Экспертным институтом социальных исследований. В него включаются меры и проекты, направленные на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, организации обратной связи и эффективного взаимодействия с населением, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.
Топ-5 формируется на основе оценок экспертов по таким критериям, как охват, результат для граждан, уровень их вовлеченности, тиражируемость и др.
Проект «Открытый прием» реализуется на территории Томской области с сентября 2016 года в дополнение к еженедельным личным приемам главврачей. На 22-х «Открытых приемах» побывали более 1200 человек.
Организаторами проекта выступают департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным центром медицинской и фармацевтической информации.
ИСТОЧНИК KP.RU