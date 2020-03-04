Юных томичей приглашают отключить на время гаджеты и получить за это призы

4 Март 2020 2020-03-04T12:23:19+03:00

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В четверг, 5 марта, в муниципальной библиотеке «Компьютерный мир» (ул. Красноармейская, 135) в течение дня будет проходить акция «Отключи гаджет, возьми книгу».

В этот день всем участникам акции будет предложено сдать на входе в библиотеку свои гаджеты - телефоны, ноутбуки, планшеты и плееры, чтобы провести несколько часов, занимаясь чтением бумажных книг и журналов, участвуя в турнире по настольным играм, занимаясь творчеством или беседой. Те, кто справится с задачей и найдёт, чем заняться без гаджетов, получат сертификаты и сладкие призы.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации нацпроекта «Культура» в Томске в 2019 году на базе муниципальной библиотеки «Компьютерный мир» была создана первая модельная библиотека. В помещении был проведен ремонт, установлены современные стеллажи под книги и оборудованы места для работы в формате коворкинга, обеспечен доступ для маломобильных граждан. Модельная библиотека уже в первые месяцы своей работы увеличила число читателей на 4000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU