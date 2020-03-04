2020-03-04T12:23:19+03:00
Звезды

Юных томичей приглашают отключить на время гаджеты и получить за это призы

В обмен на смартфоны участники акции получат книги, журналы и настольные игры
Алиса Селезнева
Поделиться:
Современные дети не часто читают книги.Современные дети не часто читают книги.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В четверг, 5 марта, в муниципальной библиотеке «Компьютерный мир» (ул. Красноармейская, 135) в течение дня будет проходить акция «Отключи гаджет, возьми книгу».

В этот день всем участникам акции будет предложено сдать на входе в библиотеку свои гаджеты - телефоны, ноутбуки, планшеты и плееры, чтобы провести несколько часов, занимаясь чтением бумажных книг и журналов, участвуя в турнире по настольным играм, занимаясь творчеством или беседой. Те, кто справится с задачей и найдёт, чем заняться без гаджетов, получат сертификаты и сладкие призы.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации нацпроекта «Культура» в Томске в 2019 году на базе муниципальной библиотеки «Компьютерный мир» была создана первая модельная библиотека. В помещении был проведен ремонт, установлены современные стеллажи под книги и оборудованы места для работы в формате коворкинга, обеспечен доступ для маломобильных граждан. Модельная библиотека уже в первые месяцы своей работы увеличила число читателей на 4000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заключено соглашение о сотрудничестве между Томской областью и компанией Ростсельмаш
«Викинг» из Томской области победил в турнире среди хоккейных команд
Участники «Снежной вахты» очистили 200 дворов томских пенсионеров
Весна заблудилась: праздничные выходные в Томске будут снежными
Маленькой томичке требуется срочная помощь
Дома на ул.Гоголя в Томске восстановят по программе «Аренда за рубль»
Накануне 8 марта томичкам дарят тюльпаны на улице
От пожара в Томске серьезно пострадал бревенчатый дом
В праздничные дни томские медики будут работать по специальному графику
Томичи смогут уменьшить затраты на благоустройство дворов
В селах Томской области установят 20 новых "электронных колодцев"
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
20-летняя автоледи врезалась в патруль ДПС возле мэрии Томска
73 млрд рублей заработали томские компании за пару месяцев
В Томске продолжается ремонт и замена трамвайных путей
В Томске эпидпорог по ОРВИ и гриппу остается превышенным
Томские полицейские задержали группу, которую подозревают в краже у ветерана
Ученая из томского вуза стала соавтором крупнейшего исследования ДНК человека
Школьница с севера Томской области сделала ставку на ряску
13 загородных лагерей для юных томичей будут работать этим летом
Почти 900 тысяч томичей проверились на туберкулез в прошлом году
23- летний водитель в Томске протаранил машину ДПС и такси
Новый дом культуры откроют в отдаленном поселке Томской области
43 квартиры получат «бюджетники» томских сел в 2020 году
На 11 томских «девчонок» по статистике 10 «ребят»
Молодые томичи могут принять участие в конкурсе законотворческих инициатив
В Томске утвержден проект нового аэропортового комплекса «Богашёво»
Танцевальный чирлидинг принес томичкам несколько медалей
Томич оплатил наличными 300 тыс. рублей задолженности после ареста авто