2020-03-04T12:02:53+03:00
Общество

Томские наркоманы получат бесплатные сертификаты на реабилитацию

Избавиться от зависимости за счет бюджета смогут 15 человек
Алиса Селезнева
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Сказать наркотикам - нет!Сказать наркотикам - нет!Фото: из открытых источников
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В 2020 году 15 наркозависимым жителям Томской области будут предоставлены бесплатные сертификаты на курсы социальной реабилитации и ресоциализации.

«Полугодовые курсы включают систему социально-бытовых, психологических, педагогических и правовых услуг для восстановления физического и психического здоровья наркозависимых, а также их социального статуса», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор отметил, что программа курсов согласована со специалистами Томского областного наркологического диспансера и проходит на базе негосударственных сертифицированных специализированных центров. Их ежемесячно проверяет комиссия.

«В областном бюджете 2020 года в рамках целевой программы на эти цели предусмотрено 1,8 млн рублей. За время действия областных сертификатов на реабилитацию наркозависимых, с 2014 года ими воспользовались 100 человек, большинство из них больше не употребляли наркотики», — отметил Игорь Толстоносов.

Дополнительную информацию об условиях предоставления областных сертификатов на реабилитацию наркозависимых можно получить в будни с 8.00 до 16.30 по телефону 8 (3822) 77-00-30 (дежурный администратор Томского областного наркологического диспансера).

ИСТОЧНИК KP.RU

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