Приложение EVI томских политехников победило во всероссийской программе

4 Март 2020 2020-03-04T09:57:26+03:00

Мобильное приложение для правильной сортировки отходов названо в числе лучших в программе «100 городских лидеров»

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Подведены результаты целевого отбора в очный акселератор программы «100 городских лидеров – 2020» – проекта Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) и госкорпорации «Росатом». Команда проекта «Мобильное городское экологическое приложение «EVI», в которую входят томские политехники, победила в треке программы «Умный город» и вошла в число 20 сильнейших заявок из 20 городов России.

Студенты Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Дмитрий Фомичев и Денис Корогодин и ученик 10-го класса лицея при ТПУ Федор Михайленко принимают участие в создании мобильного приложения EVI для горожан, которые хотят научиться правильно сортировать мусор и приобрести навыки осознанного потребления. Над проектом работает команда движения Van&Gog под руководством Вадима Холина. Координатором проекта выступает эколог Елена Сергеева.

В финале отбора экспертный совет АСИ должен был выбрать из 604 заявок всего 20 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU