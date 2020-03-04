2020-03-04T08:33:22+03:00
Умный город

Томский госуниверситет поднялся в рейтинге QS

Улучшились результаты вуза по лингвистике, материаловедению, химии
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томские вузы держат маркуТомские вузы держат маркуФото: из открытых источников
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ТГУ поднялся в категории «Лингвистика» (группа 101-150), «Химия» (группа 351-400) и «Материаловедение» (группа 251-300), а также впервые вошел в рейтинги по английскому языку и литературе (группа 251-300) и биологии (группа 501-550). Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала новые предметные рейтинги лучших университетов мира по 48 направлениям подготовки специалистов, сообщает пресс-служба вуза.

Рейтинги компании QS Quacquarelli Symonds считаются одними из самых престижных для образовательных учреждений. В общем мировом рейтинге QS Томский госуниверситет занимает 268 строчку. Всего в рейтинги вошли 36 российских вузов.

Рейтинг основан на академической репутации, результатах научно-исследовательской деятельности университетов и репутации вуза среди работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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