Возврат «кешбэка» обернулся для томички потерей 20 тысяч рублей

4 Март 2020 2020-03-04T07:44:47+03:00

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Потерпевшей - жительнице Томска 1966 года рождения - поступил звонок на сотовый телефон с номера 8-495… . Звонивший мужчина представился сотрудником одного из банков и сообщил, что на кредитной карте у женщины имеется большая сумма по «кешбек», которую возможно вернуть. Затем злоумышленник перевел на другого «специалиста» - девушку, которая проинформировала, что у потерпевшей имеются две карты – зарплатная и кредитная, назвала суммы, находящиеся на них, и попросила сообщить номера карт. Далее потерпевшая продиктовала пришедшие ей коды в смс-сообщениях. В результате с банковской карты были сняты денежные средства в сумме более 20000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU