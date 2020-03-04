2020-03-04T06:39:19+03:00
Происшествия

Суд приговорил томичку к реальному сроку за неуплату алиментов

Ей предстоит провести полгода в колонии общего режима
Елена Реутова
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Обвинение настояло на реальном срокеОбвинение настояло на реальном срокеФото: из открытых источников
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В марте 2019 года жительница Октябрьского района города Томска уже привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, но должные выводы для себя не сделала. В результате с июня по октябрь 2019 года ею вновь была накоплена задолженность по уплате алиментов в размере более 46 тыс. рублей.

После рассмотрения дела, Октябрьский районный суд г. Томска признал 40-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Суд приговорил подсудимую к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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