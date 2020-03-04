Томские рукопашники поднялись на пьедестал почета на первенстве СФО

4 Март 2020 2020-03-04T06:14:50+03:00

В соревнованиях по рукопашному бою в Красноярске принимали участие молодые люди от 16 до 21 года

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В турнире приняли участие более двухсот единоборцев из девяти регионов Сибири.Как рассказал главный тренер клуба «Шторм», мастер спорта России Сергей Кривов, томские рукопашники Илья Баляхин и Евгений Садыков в упорнейшей борьбе завоевали бронзовые награды в своих категориях.

Вместе с медалями наши спортсмены получили места в сборной Сибирского федерального округа. Уже в конце марта томичи примут участие в первенстве страны.

ИСТОЧНИК KP.RU