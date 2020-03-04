Водитель «Газели» сбил мужчину на пешеходном переходе в Томске

4 Март 2020 2020-03-04T07:46:26+03:00

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Вечером во вторник, около 18.00 в районе Иркутского тракта, 158г автомобилем ГАЗ-2705, под управлением водителя 1986 года рождения, совершен наезд на мужчину-пешехода, 1940 года рождения. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Уточняется, что пострадавший мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU