2020-03-04T05:30:37+03:00
Здоровье

На медицинской выставке в Индии представлена томская продукция

Ежегодно в ней участвуют компании более, чем из 20 стран мира
Елена Реутова
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Томский бизнес - на выставке в ИндииТомский бизнес - на выставке в ИндииФото: из открытых источников
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Сегодня начала свою работу крупнейшая медицинская выставка MEDICAL FAIR INDIA в Мумбаи. До 8 марта на ней будет работать делегация томских компаний малого и среднего бизнеса. Они представят свою продукцию и разработки на коллективном стенде предприятий Томской области, организованном Центром поддержки экспорта в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства. В числе участников - компании «НИКОР», «Аквелит», «НОНЕКС» (МИП НИ ТГУ) и «Тенко».

Кроме того, на стенде пройдут встречи с представителями торгового представительства России в Индии, Российского экспортного центра в Индии, индийскими клиниками и торговыми компаниями.

Medical Fair India — крупнейшая выставка в медицинском сообществе Индии. В 2019 году более 12 000 посетителей ознакомились с продукцией и услугами 551 экспонента из более чем 20 стран мира.

Центр поддержки экспорта действует на базе Фонда развития бизнеса (центр «Мой бизнес»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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