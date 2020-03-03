Татьяна Зверева из Северска Томской области победила на шахматном турнире

3 Март 2020 2020-03-03T12:53:43+03:00

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Первое место среди ветеранов (женщины) в открытом чемпионате Алтайского края по быстрым шахматам заняла Татьяна Ивановна Зверева, тренер-преподаватель по шахматам СДЮСШОР «Янтарь» (г. Северск Томской области).

Десятый «Мемориал Рувима Кура» – открытый чемпионат Алтайского края по быстрым шахматам и одновременно этап Всероссийского турнира «РАПИД Гран-При России» проходил в Барнауле. В соревнованиях приняли участие 186 спортсменов из почти 20 регионов страны и Республики Казахстан. Среди них 13 международных гроссмейстеров – 12 мужчин и чемпионка мира среди девушек до 16 лет Лея Гарифуллина из Екатеринбурга. Зачет подводился среди мужчин и женщин, юниоров, ветеранов и местных участников.

ИСТОЧНИК KP.RU