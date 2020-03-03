Горящая спичка погубила человека на севере Томской области

3 Март 2020 2020-03-03T12:07:43+03:00

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Томский областной суд признал 31-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п."д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

В апреле 2019 года подсудимый, приехавший в Каргасокский район на заработки и занимавшийся заготовкой леса в составе бригады, вернулся в поселок Восток, где находилось предоставленное работодателем жилье. Он на протяжении нескольких дней употреблял спиртные напитки с одним из местных жителей. После застолья последний отправился к себе домой, однако через некоторое время подсудимый обнаружил его лежащим в своем дворе. После ссоры подсудимый облил его бензином и поджег, бросив горящую спичку, а затем вернулся в дом и продолжил употреблять спиртное. Когда подсудимый вновь вышел во двор и потушил пламя, пострадавшему уже были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в больнице.

Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил виновного к 13 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU