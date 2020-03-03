2020-03-03T11:45:12+03:00
Спорт

Спортсменки из Томской области стали лучшими на первенстве Сибири по плаванию

Воспитанницы северской ДЮСШ «Янтарь» стали призерами престижных соревнований
ИГОРЬ ТЮРИН
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Северская спортивная школа - одна из лучших в регионеСеверская спортивная школа - одна из лучших в регионеФото: из открытых источников
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В состав сборной команды Томской области по плаванию вошли спортсмены Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и северской ДЮСШ «Янтарь». Они принимали участие в первенстве Сибири по плаванию.

В феврале в семи городах России проходили чемпионаты и первенства федеральных округов Российской Федерации по плаванию, в которых принимают участие около 3000 пловцов России. Абакан принимал пловцов из Сибирского Федерального округа.

На первенстве Сибири северчанка Елизавета Херман стала серебряным призером на дистанции 200 метров брасс с результатом 2.38.04., подтвердив норматив мастера спорта России. Среди юниорок 15-17 лет еще одна северская спортсменка Мария Шубина стала бронзовым призером на дистанции 200 метров на спине с результатом 1.07.37. Спортсменов подготовил тренер–преподаватель отделения плавания Сергей Дмитриевич Ермолаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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