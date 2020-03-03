Реформа сферы коммунальных отходов в Томской области приносит плоды

3 Март 2020 2020-03-03T11:03:20+03:00

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Новая система обращения с ТКО действует в Томской области, как и по всей стране, с 2019 года в рамках национального проекта «Экология». Реформа нацелена на уменьшение объемов захоронения отходов за счет сортировки мусора и раздельного сбора вторичных ресурсов.

В настоящее время региональные операторы обслуживают 246 населенных пунктов региона, где проживает более 900 тысяч человек. При этом в городах Кедровый, Северск и Стрежевой централизованной услугой по обращению с отходами охвачено 100 % жителей, в Томске и Томском районе – 86 %. Число сел и городов, где появилась услуга по вывозу мусора, за год увеличилось на треть, сообщает пресс-служба областной администрации.

В 2020–2024 годах в рамках национального проекта в регионе будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации ТКО и более десятка полигонов, ликвидированы 17 экологически опасных объектов и более 10 скотомогильников, а также рекультивированы два полигона.

ИСТОЧНИК KP.RU