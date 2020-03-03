Больше томских родителей сможет водить ребятишек в частные детсады

3 Март 2020 2020-03-03T10:02:33+03:00

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На 51-м собрании Думы города Томска депутаты внесли изменения в Положение «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». Это позволит увеличить количество мест в частных дошкольных учреждениях, родители которых имеют право на получение компенсации по возмещению части затрат за содержание детей, а также увеличить суммы самих компенсаций.

В частности, ранее компенсации могли получать только родители детей, посещающих группы присмотра и ухода из реестра, сформированного до 1 апреля 2015 года. Теперь такое ограничение снято, благодаря чему в частных детсадах дополнительно появится 776 мест.

Также для частных образовательных организаций исключено условие наличия лицензии на образовательную деятельность, полученной до 31 декабря 2014 года. Как сообщили в пресс-службе гордумы, в настоящее время в Томске действует 12 лицензированных организаций, работающих по 28 адресам, на 2 787 человек. В 2020 году планируется создание новых 1 217 мест для детей в возрасте до трех лет.

Председатель комитета Думы по социальным вопросам Алексей Балановский отметил: «Кроме этого, увеличивается сумма ежемесячной компенсации на одного ребенка до 2 000 рублей в группах присмотра и ухода, до 4 000 рублей - в частных образовательных организациях. Выплаты будут производиться на условиях софинансирования с областным бюджетом. Ранее компенсации в группах присмотра и ухода выплачивались только из муниципального бюджета. В целом, после внесения изменений, за 2020 год мы сможем увеличить почти на две тысячи количество мест в дошкольных учреждениях».

ИСТОЧНИК KP.RU