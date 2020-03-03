Приметы весны: на ледовых переправах Томской области снижена нагрузка

3 Март 2020 2020-03-03T09:57:54+03:00

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С 1 марта максимально допустимая транспортная нагрузка снижена на региональных переправах в Молчановском и Кривошеинском районах.

- До 15 тонн снижена грузоподъемность первой полосы ледовой переправы через реку Обь у села Могочино на автодороге Тунгусово Могочино Лысая Гора в Молчановском районе. Также на ледовой переправе через реку Обь у села Никольское на автодороге Володино Красный Яр в Кривошеинском районе транспортная нагрузка снижена до 3 тонн».- сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев. Он также напомнил, что грузоподъемность на ледовых переправах устанавливается в зависимости от несущей способности льда. При передвижении по ним необходимо строго руководствоваться дорожными знаками, а также установленными ограничениями скорости и тоннажа – во избежание несчастных случаев.

Актуальная информация о действующих автозимниках и ледовых переправах размещается на сайте ОГКУ «Томскавтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU