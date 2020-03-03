2020-03-03T08:44:25+03:00
Общество

«Юридический автобус» отправится в села Томской области

Жители глубинки получат бесплатные консультации от знатоков права
Алиса Селезнева
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Юристы в томских деревнях встречаются не часто.Юристы в томских деревнях встречаются не часто.Фото: из открытых источников
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Томское региональное отделение Ассоциации юристов России объявило о старте проекта «Юридический автобус»-2020. В его рамках преподаватели и студенты-волонтеры Юридического института ТГУ совместно с членами региональной профессиональной ассоциации проведут для жителей сельских поселений и отдаленных районов Томской области бесплатные консультации в устной и письменной форме. График, маршрут, адреса проведения консультаций сейчас согласовываются с органами местного самоуправления и будут опубликованы в конце июня.

Впервые проект «Юридический автобус» был реализован в Томской области в 2019 году при поддержке Фонда президентских грантов. Он дополнил систему институтов, оказывающих бесплатную юридическую помощь на территории Томской области, и оказался очень востребован у селян.

Уточнить подробности можно по телефону: 8-906-950-1075 (Желева Ольга Викторовна, старший преподаватель ЮИ ТГУ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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