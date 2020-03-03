17- летний томич покурил на вокзале и может попасть «за решетку»

3 Март 2020 2020-03-03T08:14:49+03:00

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Сотрудники Томского линейного отдела (ЛО) МВД России на привокзальной площади вокзала Томск-1 задержали за курение в общественном месте 17-летнего жителя областного центра. При составлении протокола об административном правонарушении у стражей порядка возникло подозрение, что молодой человек находится в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного наркотическое опьянение.

- В ходе личного досмотра правонарушителя транспортные полицейские обнаружили и изъяли у него сверток с веществом синего цвета. Изъятое оказалось синтетическим наркотическим средством общей массой около 1 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта, наркотического средства, совершенное в значительном размере). – сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Информация о совершенном преступлении направлена в комиссию по делам несовершеннолетних г. Томска, а также в подразделение по делам несовершеннолетних для постановки молодого человека на профилактический учет. Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере до сорока тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU