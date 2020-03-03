2020-03-03T07:45:23+03:00
Недвижимость

В Томской области заключены все контракты по дорожному нацпроекту

В 2020 году на ремонт дорог и улиц выделено 3,4 млрд рублей
Алиса Селезнева
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Дорожные работы стартуют, как только сойдет снег.Дорожные работы стартуют, как только сойдет снег.Фото: из открытых источников
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28 февраля Томская область завершила процесс заключения контрактов по объектам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на текущий год.

-По итогам конкурсных процедур определены семь подрядчиков для строительства и ремонта 13 региональных объектов общей протяженностью 126,2 км. - сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Областное ДСУ отремонтирует два участка автомагистрали Томск Каргала Колпашево, участки автодорог Томск Мариинск, Томск Мирный Межениновка, Первомайское Белый Яр и завершит строительство подъезда к терминалу аэропорта «Томск». Компания «Сибстройцены» проведет ремонт участков автодорог Томск Каргала Колпашево и Каргала Бакчар в Шегарском районе. С «Кузбассдорстроем» заключен контракт на ремонт участка автотрассы Томск Аэропорт. «СМУ-7» приведет в нормативное состояние участок автодороги Чёрная Речка Кисловка. Подъезд к с. Дзержинскому отремонтирует «Томскдорстрой».

«СК Гефест» и «СКС-СП» отремонтируют два участка дороги Могильный Мыс ‑ Парабель ‑ Каргасок . По завершении ремонта они обеспечат содержание участков в течение трех лет.

Первым из муниципалитетов Томской области, еще в октябре 2019 года, заключил контракты с подрядчиками Северск. «Кузбассдорстрой» отремонтирует в закрытом городе четыре улицы и Северную автомагистраль.

В областном центре «Томская строительная компания» выполнит ремонт ул.Артёма, Косарева, Усова, Пушкина с путепроводом, пл. Соляной и проспекте Ленина. «Братство» приведет в нормативное состояние ул. 79-й Гвардейской дивизии, Пролетарскую и Профсоюзную. «Кузбассдорстрой» отремонтирует ул. Елизаровых.

На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Томская область направит 3,4 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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