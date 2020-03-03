Томич продавал несуществующий пиломатериал

3 Март 2020 2020-03-03T07:21:56+03:00

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В течении осени 2019 года 39-летний житель областного центра, представляясь директором лесоторговой организации, которая прекратила свою деятельность еще в июле прошлого года, договаривался с потенциальными покупателями о поставке пиломатериала, демонстрируя им под видом своей древесину других компаний. Общая сумма денежных средств, полученных обвиняемым от трех потерпевших в качестве предварительной платы товара, превысила 220 тыс. рублей. При этом в действительности обвиняемый не имел ни намерений, ни возможности выполнить свои обязательства по заключенным договорам.

Заместитель прокурора Кировского района г.Томска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г.Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU