Движение большегрузов ограничат в Томской области

3 Март 2020 2020-03-03T06:50:31+03:00

Полотора месяца автодороги будут закрыты для большегрузов Фото: из открытых источников

С 1 апреля на 128 участках автодорог региона будет введен запрет для тяжеловесного транспорта

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Временное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по автодорогам регионального или межмуниципального значения будет действовать с 1 апреля по 15 мая 2020 года.

- Такие ограничения вводятся ежегодно, чтобы сохранить дорожное полотно и обеспечить безопасность движения в период таяния снега и паводка. Для соблюдения правил временного ограничения совместно с сотрудниками регионального управления ГИБДД будут выставлены посты весового контроля, — сообщил начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрий Баев.

Перечень участков автодорог и допустимой нагрузки на ось размещены на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU