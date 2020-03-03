Движение большегрузов ограничат в Томской области
Временное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по автодорогам регионального или межмуниципального значения будет действовать с 1 апреля по 15 мая 2020 года.
- Такие ограничения вводятся ежегодно, чтобы сохранить дорожное полотно и обеспечить безопасность движения в период таяния снега и паводка. Для соблюдения правил временного ограничения совместно с сотрудниками регионального управления ГИБДД будут выставлены посты весового контроля, — сообщил начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрий Баев.
Перечень участков автодорог и допустимой нагрузки на ось размещены на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU