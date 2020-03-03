2020-03-03T06:26:30+03:00
Общество

После развода житель Томской области прятал авто от жены

Автомобиль вернулся к владелице благодаря судебным приставам
Елена Реутова
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Авто передали владелицеАвто передали владелицеФото: из открытых источников
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По решению суда о разделе имущества после развода мужчина обязан был передать бывшей жене Toyota Corona Premio. Поскольку добровольно отдать автомобиль он отказывался, женщина обратилась в Службу судебных приставов.

Кроме того, мужчина является должником по алиментам.

Возбудив исполнительное производство, сотрудники отдела судебных приставов по Парабельскому району несколько раз пытались связаться с должником, но безрезультатно: на телефонные звонки гражданин не отвечал, двери дома, как выяснилось позже, намеренно не открывал.

Зная, что гражданин стоит на учете в Центре занятости населения, куда периодически приходит отмечаться, сотрудники отдела решили встретиться с ним в этой организации. Судебные приставы потребовали от должника пройти в отдел, ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Затем служители закона приехали домой к должнику, где он передал бывшей супруге ключи и документы на машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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