После развода житель Томской области прятал авто от жены

3 Март 2020 2020-03-03T06:26:30+03:00

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По решению суда о разделе имущества после развода мужчина обязан был передать бывшей жене Toyota Corona Premio. Поскольку добровольно отдать автомобиль он отказывался, женщина обратилась в Службу судебных приставов.

Кроме того, мужчина является должником по алиментам.

Возбудив исполнительное производство, сотрудники отдела судебных приставов по Парабельскому району несколько раз пытались связаться с должником, но безрезультатно: на телефонные звонки гражданин не отвечал, двери дома, как выяснилось позже, намеренно не открывал.

Зная, что гражданин стоит на учете в Центре занятости населения, куда периодически приходит отмечаться, сотрудники отдела решили встретиться с ним в этой организации. Судебные приставы потребовали от должника пройти в отдел, ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Затем служители закона приехали домой к должнику, где он передал бывшей супруге ключи и документы на машину.

ИСТОЧНИК KP.RU