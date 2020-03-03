2020-03-03T06:01:40+03:00
Общество

Конкурс стартапов пройдет в Томске в начале апреля

Победитель получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей
Елена Реутова
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Победитель 2018 годаПобедитель 2018 годаФото: из открытых источников
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Крупнейшее в России и СНГ мероприятие по поиску перспективных стартапов Open Innovations Startup Tour пройдет в Томске уже в пятый раз. В этом году Администрация Томской области организует бесплатный тренинг по подготовке конкурсных презентаций и заявок на участие в Startup Tour. Он состоится 7 и 9 марта в «Точке кипения – Томск» (пр. Ленина, 26), регистрация открыта для всех желающих.

Сам региональный этап конкурса пройдет 1 и 2 апреля.

- Ранее в рамках программы мы постоянно сталкивались с тем, что нашей основной целевой аудитории приходилось разрываться между участием в менторских сессиях и образовательных модулях. Поэтому мы приняли решение сделать всю образовательную часть дистанционной и посвятить первый день менторской работе, - отметила Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум», - Во второй день Startup Tour состоится конкурс инновационных проектов.

Заявки на участие в конкурсе стартапов принимаются до 18 марта. Победитель гранд-финала получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей и путевку в полуфинал конкурса Startup Village.

ИСТОЧНИК KP.RU

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