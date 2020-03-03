Водитель ЛендКрузера сбил пожилую женщину в Томске

3 Март 2020 2020-03-03T05:22:09+03:00

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Около 8 часов вечера в понедельник на перекрёстке ул. Р. Люксембург-переулок Совпартшкольный, по предварительным данным, автомобилем ЛендКрузер 200, при повороте налево совершён наезд на женщину пешехода 1935 г.р., которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. С травмами пенсионерка доставлена в медицинское учреждение.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, бабашка с костылем переходила дорогу, когда водитель резко ускорился в повороте, увидев пешехода попытался затормозить, но избежать наезда не удалось.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия

ИСТОЧНИК KP.RU