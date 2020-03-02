Житель города в Томской области украл военные награды отчима
В Следственном комитете РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего жителя ЗАТО г. Северск в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия обвиняемый, проживающий в ЗАТО г. Северск в одной квартире с отчимом, осенью 2019 года тайно похитил хранившиеся в квартире награды отца отчима – участника Великой Отечественной войны, а именно – Орден Отечественной войны II степени и семь юбилейных медалей. Похищенные награды он продал своему знакомому за 1700 рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU