Житель города в Томской области украл военные награды отчима

2 Март 2020 2020-03-02T13:02:13+03:00

Для воров нет ничего святого Фото: из открытых источников

В регионе завершено расследование уголовного дела о незаконном приобретении и сбыте государственных наград

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В Следственном комитете РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего жителя ЗАТО г. Северск в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия обвиняемый, проживающий в ЗАТО г. Северск в одной квартире с отчимом, осенью 2019 года тайно похитил хранившиеся в квартире награды отца отчима – участника Великой Отечественной войны, а именно – Орден Отечественной войны II степени и семь юбилейных медалей. Похищенные награды он продал своему знакомому за 1700 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU