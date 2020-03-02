2020-03-02T13:02:13+03:00
Происшествия

Житель города в Томской области украл военные награды отчима

В регионе завершено расследование уголовного дела о незаконном приобретении и сбыте государственных наград
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Для воров нет ничего святогоДля воров нет ничего святогоФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Следственном комитете РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего жителя ЗАТО г. Северск в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия обвиняемый, проживающий в ЗАТО г. Северск в одной квартире с отчимом, осенью 2019 года тайно похитил хранившиеся в квартире награды отца отчима – участника Великой Отечественной войны, а именно – Орден Отечественной войны II степени и семь юбилейных медалей. Похищенные награды он продал своему знакомому за 1700 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске более 5 тысяч тонн снега вывезены на полигоны
На Масленицу томские политехники собрали средства для детского фонда
В Томске безработица становится меньше
Житель города в Томской области украл военные награды отчима
Пройдет рекультивация земель бывшего томского полигона бытовых отходов
Томич Юрий Петлин стал заслуженным врачом РФ
Самбистка из Томской области вошла в число лучших спортсменок
Томич случайно толкнул соседа по подъезду и получил несколько ударов ножом
В Томской области прошли зимние сельские игры «Снежные узоры»
На улице Томска на ходу загорелся маршрутный «пазик»
15 млн рублей выделено на реабилитацию томских детей-инвалидов
Томичка объявила своих живых детей – погибшими, чтобы не платить на них алименты
Общежитие томского университета обретет название
Маленькой томичке Милане Мазиной требуется помощь
Томскстат проведет обследование рабочей силы в городе и на селе
Объявление жительницы Томской области о продаже мебели привлекло мошенников
«Открытый прием» проведут сегодня главврачи томских больниц
Томский спортсмен стал сильнейшим на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
Жителей Томска приглашают обсудить благоустройство парков и скверов
Смертельная авария произошла на дороге к томскому аэропорту
Служба занятости Томской области назвала самые «дорогие» вакансии 2019-го года